Tutto chiaro dopo 10 minuti | la morte del Milan | cosa era sfuggito

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tre k.o. di fila, 10 gol subiti e due realizzati. Una situazione che fa riflettere in casa, così come la prova nel derby della Madonnina. Stefano Pioli ha optato per il 3-5-2 lanciando Origi al fianco di Giroud, con Rafa Leao in panchina, ma non è bastato. Oltre alla modifica dell'assetto tattico, però, è stato l'atteggiamento dei rossoneri che preoccupa, che mostra la situazione di grande instabilità che si vive all'interno del gruppo rossonero. Fin dai primiil Diavolo è apparso molto remissivo e propenso a voler lasciare l'iniziativa all'Inter, che non si è tirata indietro e per lunghi tratti del primo tempo ha occupato la metà campo avversaria senza mai far uscire gli avversari. Rossoneri troppo passavi davanti Era giàfin dalle prime battute ma nel calcio non tutti i segnali poi ...