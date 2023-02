(Di domenica 5 febbraio 2023) Andréha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter-Milan. Il portiere pone fiducia nella squadra, ma ha anche rispetto FIDUCIA ? Le parole diprima del derby: «Mi aspetto unaperché giochiamo contro una grande squadra. Ho fiducia, selevinceremo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati

La scelta dovrebbe cadere sulla seconda opzione, per un 3 - 5 - 2 conin porta, Skriniar, ... guai a pensare a una vittoria facile" "La partita trappola esiste sediscorsi che riguardano ...Juventus " Atalanta 3 - 3, Allegri ammette: "Il quarto posto è difficile, maun passo ... con l'undici titolare identico a quello di Riad, dunque 3 - 5 - 2 conin porta , Skriniar, ...

Onana: «Se facciamo quello che sappiamo non ci sono possibilità» Inter-News.it

Onana a DAZN: "Se facciamo le cose per bene vinceremo" Fcinternews.it

Inter, Onana: "Ci aspettiamo il Milan migliore dell'anno, ma pensiamo a noi stessi" TUTTO mercato WEB

Onana: «Se facciamo le cose per bene, possiamo vincere! Gara difficile» Inter-News.it

Inter, la ricetta di Onana: "Se facciamo le cose come sappiamo sarà una grande serata" TUTTO mercato WEB

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il derby tra Inter e Milan si gioca oggi alle 20:45. La partita - valida per la 21esima giornata di Serie A - sarà trasmessa in tv e streaming su Dazn. Inzaghi fa riposare Lukaku, Pioli cerca il ...