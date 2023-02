Juan Jesus | rinnovo non decolla | Milan e club esteri osservano

(95 Gollini, 12 Marfella, 19 Bereszynski, 55 Ostigard, 5, 17 Olivera, 23 Zerbin, 91 Ndombele, 4 Demme, 70 Gaetano, 7 Elmas, 81 Raspadori, 11 Lozano, 18 Simeone). All. Spalletti ...Impegno non complicatissimo per Spalletti che potrebbe cambiare qualcosa a livello di formazione titolare In difesa speranoe Olivera . Elmas può far rifiatare sia qualcuno in mediana sia ...

Cds - Juan Jesus-Napoli, al momento niente accordo: c'è anche il Milan oltre a club esteri Tutto Napoli

Calciomercato Napoli, Juan Jesus chiede rinnovo biennale: la risposta di Giuntoli CalcioNapoli24

Juan Jesus chiede un biennale al Napoli. Milan e altri club alla finestra AreaNapoli.it

Juan Jesus, contatti in corso con il Napoli per il rinnovo: la volontà del brasiliano CalcioNapoli1926.it

Calciomercato - Juventus-Di Maria, sul rinnovo pesano i guai giudiziari; Juan Jesus vuole un biennale Eurosport IT

Il Napoli è in contatto con l'entourage di Juan Jesus per trovare un accordo sul rinnovo del contratto del difensore brasiliano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema non è di ...Lobotka ha firmato e non resta che attendere l'annuncio, Rrahmani e Di Lorenzo dialogano con la società e di recente s'è aggiunto anche Juan Jesus ...