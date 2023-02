Anzio | incendio nello storico Emporio Venturi | il fumo invade piazza Pia FOTO

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un devastanteè scoppiato ad, nella serata di oggi, 4 febbraio. Le fiamme sono divampate all’interno del negozio intorno alle ore 21:00, mentre l’esercizio commerciale era chiuso al pubblico. Ilin poco tempo ha invaso la centralissimaPia e i residenti del palazzo a 5 piani che ospita l’, spaventati, sono scesi in strada e hanno dato l’allarme. I soccorsi Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due squadre dae Pomezia, oltre all’autoscala, il carro teli, il carro autorespiratori e il capoturno provinciale. Presenti anche gli agenti della polizia di stato del Commissariato di. al momento non sembrano esserci persone ...

