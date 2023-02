(Di venerdì 3 febbraio 2023) A 31 anni luce di distanza da noi e' stato trovato undella, chiamatob. Si trova in direzione della costellazione del Cigno, potrebbe essere abitabile nonostante ...

A 31 anni luce di distanza da noi e' stato trovato un nuovo pianeta sosia della Terra, chiamatob. Si trova in direzione della costellazione del Cigno, potrebbe essere abitabile nonostante abbia una faccia illuminata ed una perennemente al buio. E' al sesto posto, per lontananza da noi,...Un altro sosia della Terra, chiamatob, è stato scoperto a 31 anni luce di distanza da noi, in direzione della costellazione del Cigno: potrebbe essere abitabile, nonostante abbia una faccia perennemente illuminata ed una ...

Scoperto un sosia della Terra a 31 anni luce, potrebbe essere abitabile - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Wolf 1069 b: il nuovo sosia del pianeta Terra - Mondo Agenzia ANSA

Wolf 1069 b: il nuovo sosia del pianeta Terra Tiscali Notizie

Wolf 1069 b: il nuovo sosia del pianeta Terra - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Video: Wolf 1069 b: il nuovo sosia del pianeta Terra Bresciaoggi

A 31 anni luce di distanza da noi e' stato trovato un nuovo pianeta sosia della Terra, chiamato Wolf 1069 b. Si trova in direzione ...Un pianeta extrasolare con una massa simile a quella terrestre è stato trovato nella zona abitabile della sua stella di riferimento ...