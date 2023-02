(Di giovedì 2 febbraio 2023) Illavora per i rinnovi, se quello per Rafael Leao sembrerebbe ancora lontano e in divenire, quello dipotrebbe arrivare presto

...nelle intenzioni del club avrebbe dovuto essere il periodo in cui portare a compimento il, ... Tomori, Hernandez, Tonali,. Febbraio è corto, ma dovrà bastare per svoltare. Tutta la Serie A ...Allo stesso tempo sono proseguiti i contatti per i rinnovi di Oliviere Rafael Leao. Per il ... Calciomercato Milan,Leao: a lavoro per la firmaLa volontà di Rafael Leao è stata sempre di ...

Rinnovo Giroud, l’ufficialità del Milan la prossima settimana Pianeta Milan

Milan, la prossima settimana il rinnovo di Giroud: atteso l'annuncio del prolungamento fino al 2024 TUTTO mercato WEB

Milan, non solo Leao: in ballo il rinnovo di Giroud per un anno con opzione sul secondo TUTTO mercato WEB

Sky - Milan, all'inizio della prossima settimana il rinnovo di Giroud Milan News

Milan, parla Calabria. Giroud, rinnovo ok e occhio ad un possibile colpo Pianeta Milan

Secondo quanto riferisce Sky, all'inizio della prossima settimana ci sarà l'ufficialità del rinnovo di Olivier Giroud, il cui attuale contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno: il ...Focus sugli attaccanti e in particolare su Giroud e Leao, che hanno giocato rispettivamente 5 e 11 derby, con il francese più prolifico rispetto al portoghese. I primi giorni della prossima settimana, ...