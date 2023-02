Netflix e account condivisi in Italia | cosa cambia e cosa significa ‘nucleo domestico’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L’abbonamento a, finora, poteva essere condiviso. Ma ora sono state introdotte una serie di regole nuove per condividere l’. Le nuove disposizioni parlano di condividere con ile chiarisce anche come si potrà vedere film, serie tv e le altre trasmissioni se si va in viaggio. Andiamo a vederesuccede. Le nuove regole diper eliminare reti abusive L’obiettivo finale diè aumentare il numero degli abbonati, una finalità che la società statunitense intende perseguire anche cercando di limitare il più possibile l’eliminazione di reti abusive e anche di quanti approfittando dell’amico o del parente di turno ‘sfruttano’ l’abbonamento di quest’ultimo per poter usufruire dei servizi ...