Chi è Guido Vaciago | il direttore di Tuttosport intercettato nell’inchiesta plusvalenze Juventus

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il casodella Juve sta mettendo in crisi i bianconeri, conche di recente è entrato nell’occhio del ciclone. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che si sarebbe abbattuto uno tsunami di tale portata sulla, con la società che non solo ha visto prima dimettersi in blocco tutto il proprio CDA, ma ora dovrà anche scontare una penalizzazione di 15 punti. Sono molti però che hanno preso le difese della Vecchia Signora, soprattutto perché alcune motivazioni della Corte Federale non sembrano essere logiche e non danno modo di poter spiegare realmente il perché ci sia stato un reato, con ildiche si è esposto di recente. LaPressePeccato però che sul suo conto si siano scagliate anche delle ...