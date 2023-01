Traffico Roma del 31-01-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 gennaio 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via Nomentana con le modifiche della viabilità dovute alla chiusura tra viale Regina Margherita & corso Trieste i giardinieri saranno al lavoro sino alle 18 chiusa anche in uscita su via Nomentana del sottovia Ignazio Guidi fiore di potatura per decongestionare ilè prevista la sospensione della corsia preferenziale di via Nizza solo in direzione di Piazza Fiume deviate le linee 60 62 66 8290 in centro Sono in corso alle potature anche in Viale Trastevere la strada è chiusa tra Piazza Belli e Piazza Mastai In entrambe le direzioni devi a te le linee he8 a Centocelle lavori sulla rete fognaria in Piazza dei Gerani lavori comporta una modifica alla rete tranviaria la linea 19 viaggia su tram solo tra piazza Risorgimento è largo la linea 5 invece ...