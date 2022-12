‘InCanto di Natale’ | gli eventi in città fino a domenica 11 dicembre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Natale si avvicina e Benevento si anima per l’imminente periodo delle festività grazie al corposo calendario diallestito dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio. Di seguito il programma della rassegna “InCanto di Natale“ dall’8 all’112022: GIOVEDI’ 8Piazza Santa Sofia Ore 17:00 CORO DELLE VOCI BIANCHE Piazza F. Torre Dalle ore 17:30 alle ore 20:00 IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE Dalle ore 18:00 alle ore 20:00 Peppe Barile racconta CANTO DI NATALE Di C.Dickens Foyer Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele” dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (al 6 gennaio) Inaugurazione L’ARMONIA DELLO STUPORE – Personale di Giovenale Tresca VENERDI’ 9Piazza F. Torre Dalle ore 17:30 alle ore 20:00 IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE IN GIRO ...