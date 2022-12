Anticipazioni Terra Amara 5 dicembre 2022 | episodio 74 seconda parte

Tv Sorrisi e Canzoni

Alle 14.10 di lunedì 5 dicembre 2022, Canale 5 manderà in onda una nuova puntata diAmara ('Bir Zamanlar Çukurova' il ...AmaraTurche: Il padre di Mujgan non accetta la sua relazione con Yilmaz! Non soltanto la Altun è sconvolta dall'imminente matrimonio tra Yilmaz e la Hekimoglu, bensì lo sono ... Terra amara, le trame dal 5 al 10 dicembre 2022 Le anticipazioni di Terra Amara relative agli episodi in onda su Canale 5 nei pomeriggi di lunedì 5 e di martedì 6 dicembre 2022, vedranno Hunkar chiedere scusa a Fekeli dopo aver scoperto la verità ...Nelle nuove puntate di Terra Amara, oltre al padre, neanche la madre di Mujgan accetta la sua relazione con Yilmaz... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell'amata te ...