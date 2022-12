(Di venerdì 2 dicembre 2022) "A quasi due mesi dalla prima seduta del Parlamento non è ancora stata costituita laparlamentare per l'e l'adolescenza. L'insediamento della cosiddettaè ...

Agenzia ANSA

Lo afferma l'Autoritàper l'e l'adolescenza Carla Garlatti. "L'auspicio è che i componenti della Bicamerale - aggiunge - possano iniziare quanto prima a dare il loro apporto alle ......passati già due anni dall'approvazione della legge regionale istitutiva della figura del... che, oltre al settore disabilità, dovrà occuparsi di, di adolescenza, di detenuti, di difesa ... Infanzia: Garante, costituire subito la Commissione Bicamerale - Cronaca "A quasi due mesi dalla prima seduta del Parlamento non è ancora stata costituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. (ANSA) ...Per comprendere le cause e le soluzioni possibili al basso numero di tutori volontari, InTerris.it ha intervistato la dottoressa Carla Garlatti, titolare dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adole ...