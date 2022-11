Si immerge nelle piscine a Lourdes e succede qualcosa di sconvolgente

SiViaggia

Un'occasione unica cheil pubblico nella bellezza della natura che circonda la dimora e che riecheggia anche al suo interno,decorazione e nei suppellettili capaci di evocare colori, ...Ancora una volta Antonella Questa sipieghe della società con il suo sguardo ironico, che solleva il giudizio, per mettere in luce le nostre debolezze. L'uso del corpocoreografie,... Castelli Romani: 6 passeggiate immerse nella natura Fino ad aprile 2023 al Metropolitan Museum of Art, la mostra 'Lives of the Gods: Divinity in Maya Art' ci conduce nel mondo misterioso dei Maja e delle loro divinità.