(Di martedì 29 novembre 2022) Milano, 29 nov. (Adnkronos) - "Il futuro dell'agricoltura lombarda è legato all'innovazione e al ricambio generazionale. Oggi finanziamo la nascita di altre 85 aziende agricoleda40 lombardi che hanno deciso di aprire un'impresa o subentrare a unagià esistente. Un segnale forte e concreto in un momento difficile sotto il profilo della congiuntura economica". Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabioin seguito al decreto relativo agli incentivi per la costituzione diaziende agricole da parte di giovani agricoltori, con il quale, nell'ambito del programma di sviluppo rurale, sono state ammesse a finanziamento 85 domande per un importo pari a 4 milioni di euro. "L'investimento nel periodo 2014-22 sale a quasi 50 ...

Il Sannio Quotidiano

... Alimentazione e Sistemi verdi Fabioin seguito al decreto relativo agli incentivi per la ... Aiuti anche agli istituti tecnici I comparti più dinamici I dati relativi all'agricoltura in...Ma Del Bono non è l'unico ad ambire a rappresentare Brescia in. Tanto nel centrodestra ...il centrodestra va verso l'ufficializzazione della candidatura dell'assessore regionale Fabio(... Lombardia: Rolfi, ‘finanziate 85 nuove attività gestite da under 40’ Milano, 29 nov. (Adnkronos) - "Il futuro dell'agricoltura lombarda è legato all'innovazione e al ricambio generazionale. Oggi finanziamo la nascita di altre 85 aziende agricole gestite da under ...Presentata questa mattina a Palazzo Pirelli la 77esima edizione alla presenza del governatore Fontana e dell'assessore regionale Rolfi ...