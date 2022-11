Allarme Juventus dal Mondiale | altra tegola per Allegri

La Gazzetta dello Sport

Un campanello d'che qualcosa di insolito stava succedendo. La dirigenza, che aveva già ... Si apre quindi una nuova era nella storia della. Se nel passaparola dei tifosi prendono quota ...... secondo cui i due avrebbero praticamente interrotto ogni rapporto, e John dinon parla ... Un primo campanello difu quello, ma sono state le indagini della procura di Torino, con le ... Allarme Juve, anche al Mondiale gli infortuni restano un problema Dal Qatar non arrivano buone notizie per la Juventus in merito alla questione infortuni. Il Mondiale in Qatar ha visto già alcuni verdetti ufficiali: non solo l’eliminazione matematica con un turno ...Allegri potrebbe lasciare la gestione della panchina della Juventus ad una figura molto desiderata che porterebbe con sé tre nomi di peso ...