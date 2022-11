Statali | stanziato 1 miliardo in attesa del rinnovo contratto Flat tax a 85mila euro | ma serve ok Ue Le ultime novità in manovra

ilmessaggero.it

, 1 miliardo in attesa di rinnovo contratto Un miliardo per il comparto pubblico da destinare, in attesa del rinnovo del contratto, ad una una tantum per i dipendentinel 2023. Lo ...I FONDICon il decreto del 9 maggio scorso il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha1.700 milioni per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento ... Statali, stanziato 1 miliardo (in attesa di rinnovo contratto). Flat tax a 85mila euro, ma serve ok Ue. Le ult Non ha perso tempo il presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, che sulla statale 106 jonica bacchetta Alecci ...“Leggo che il consigliere regionale del Partito democratico, Ernesto Alecci, si dice ‘arrabbiato, indignato, sconcertato’ perché a suo avviso il finanziamento stanziato dal Governo per la statale 106 ...