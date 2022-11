Pomezia | indovina chi viene a cena | branco di cinghiali ‘puntuali’ per il pasto serale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Arrivano la sera intorno alle ore 20:00. Un nutritodi, almeno 15, affamati, in cerca di cibo. Si avvicinano alle case, vagano tra le auto, sperando di trovare qualcosa. E anche stasera, 27 novembre, sono arrivati, puntuali per la. Succede a, a meno di un chilometro dalla piazza centrale, di fronte alle scuole. “Io ne ho contati 15, ma di sicuro qualcuno mi sarà sfuggito. Erano in piazza Aldo Moro, di fronte alla scuola Margherita Hack. Ma ci sono sempre, tutte le sere. Solitamente arrivano qualche minuto prima delle 20:00. Li vedo quando passeggio con i cani”, racconta Mia. “Ovviamente non mi avvicino troppo, anche se possono sembrare innocui non si sa come possono reagire”. Scene di ordinaria convivenza Ormai aqueste scene non sono di certo una cosa nuova. ...