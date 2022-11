È morta la cantante e attrice Irene Cara

Irene Cara , attrice edel celebre brano What a Feeling , colonna sonora di Flashdance . Non solo, sempre a lei appartiene un'altra famosissima canzone che viene cantata in tutto il ...What a Feeling', grazie alle quali vinse per due volte l' per la migliore canzone: lae attrice statunitense Irene Cara, pseudonimo di Irene Cara Escalera, èall'età di 63 anni. Si è ...L'annuncio è stato dato dall'agente Judith A.Moose attraverso il profilo social della cantante statunitense scomparsa nella sua casa in Florida ...La pluripremiata cantante, cantautrice e attrice Irene Cara è morta all’età di 63 anni. Cara era conosciuta soprattutto per le sue hit Fame, che raggiunse la vetta della classifica dei singoli nel ...