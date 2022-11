Cosa avrebbe fatto l'Italia al posto della Germania Una domanda imbarazzante (Repubblica)

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 24 novembre 2022) La vera, anche, è:la Nazionale italiana in Qatar, di fronte al divietoFifa di indossare la fascia arcobaleno One Love? La pone Gianni Riotta su La, raccontando la protesta, che ieri ha rinunciato alla fascia ma si è fatta ritrarre in foto, primapartita, con tutti i giocatoriNazionale con la mano sulla bocca, in segno di protesta. Immagini oscurate dalle tv, compresa quella italiana. “Quando, in pieno recupero, Neuer è andato a saltare su un corner in area, in cerca del disperato pareggio, in tanti tifavano per lui perché, se la regia ufficiale ha oscurato, anche in Italia, le riprese delle mani sulla bocca, il web ...