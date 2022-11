Pensioni 2023 | meglio Quota 103 o Quota 102 ‘flessibile’? L’intervista a Cazzola

(Di giovedì 3 novembre 2022) In questi giorni non si parla d’altro ora che anche i sottosegretari del Governo Meloni hanno votato ed il nuovo esecutivo é finalmente pronto a lavorare per il Paese, in molti si chiedono cosa ne sarà delle promesse fatte in campagna elettorale, si eliminerà la Fornero o almeno si faranno misure atte a migliorarla? Una cosa é certa i tempi sono brevi e le risorse come sempre risicate, sebbene qualche proposta sia emersa, si é sentito parlare di103, una sorta di41 ma con soglia anagrafica, per poi passare allaflessibile, un range di età ed un minimo contributivo che dovrebbe permettere l’uscita anticipata dal mondo del lavoro ad una platea maggiore rispetto alla passata100, per poi passare agli incentivi per gli over 63. ...

...5% (dal 3,4% del dato tendenziale) , consentendo così uno spazio di manovra per ildi circa 21 ... In legge di Bilancio entreranno quasi sicuramente poi gli interventi sul compartoe ...Per chi e di quanto aumentoe TFR nel 2022 -con rinnovo contratti pur avendo già smesso di lavorare Aumentano lee i Tfr, Trattamenti di fine rapporti, nel 2022 -per diverse e specifiche categorie ...Economia - Assegno unico: nel 2023 cambia l'importo per merito della rivalutazione. Novità anche per la domanda, non più necessaria nel caso in cui l'Isee non ...In questi giorni non si parla d’altro ora che anche i sottosegretari del Governo Meloni hanno votato ed il nuovo esecutivo é finalmente pronto a lavorare per il Paese, in molti si chiedono cosa ne sar ...