«Le vittime a L' Aquila sono morte anche per colpa loro» La sentenza choc e la rabbia dei parenti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Vergona,, stupore, e tanto fastidio. È quello che oggi stanno vivendo centinaia di persone a L'dopo laper parte delledel terremoto del 6 aprile 2009 dove persero la vita 309 persone. Per il tribunale civile infatti ci sarebbe stata una condotta incauta di alcune delle 24 persone rimaste uccise nel crollo di uno stabile nel centro del capoluogo abruzzese. Proprio così secondo lafirmata dal giudice Monica Croci leresponsabili dellaper non essere uscite di casa dopo due scosse di terremoto molto forti. " E' fondata l'eccezione di concorso didelle- si legge nella- ...

