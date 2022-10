Super Mario Bros Il Film: il poster del film svela il look del progetto (Di martedì 4 ottobre 2022) Nintendo ha condiviso online un nuovo poster di Super Mario Bros Il film, confermando così quando verrà presentato il primo trailer. Nintendo e Illumination hanno condiviso il primo poster del film animato Super Mario Bros, confermando inoltre la data di uscita del trailer: il 6 ottobre alle 22.05. La presentazione del film verrà compiuta in occasione dell'evento Nintendo Direct, durante il quale non ci saranno informazioni relative ai giochi. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco Super Mario Bros. Chris Pratt darà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 ottobre 2022) Nintendo ha condiviso online un nuovodiIl, confermando così quando verrà presentato il primo trailer. Nintendo e Illumination hanno condiviso il primodelanimato, confermando inoltre la data di uscita del trailer: il 6 ottobre alle 22.05. La presentazione delverrà compiuta in occasione dell'evento Nintendo Direct, durante il quale non ci saranno informazioni relative ai giochi. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco. Chris Pratt darà voce ae Charlie Day a Luigi. Anya ...

NintendoItalia : Alle 22:05 del 06/10 ci sarà il #NintendoDirect con la presentazione del film di Super Mario Bros. e il trailer in… - glooit : Super Mario: la prima immagine del film in attesa del trailer leggi su Gloo - Sarah33220907 : RT @NintendoItalia: Alle 22:05 del 06/10 ci sarà il #NintendoDirect con la presentazione del film di Super Mario Bros. e il trailer in ante… - 3rdccount : Super Mario dibikin film... - movieplayer_it : #SuperMarioBrosIlFilm: il poster del film svela il look del progetto -