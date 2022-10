Sisi, congratulazioni a Meloni per vittoria elettorale (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Presidente egiziano Abdel Fattah al - Sisi si è congratulato con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, per la vittoria elettorale e ha dichiarato che "non vede l'ora" di lavorare insieme ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Presidente egiziano Abdel Fattah al -si è congratulato con la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, per lae ha dichiarato che "non vede l'ora" di lavorare insieme ...

