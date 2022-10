Milan, emergenza totale! Ko Calabria e Saelemaekers: lungo stop? Incredibile, si fa male anche Kjaer (Di sabato 1 ottobre 2022) Piove sul bagnato sul Milan, con una lunga serie di problemi fisici che ora sta diventando lunghissima. A Empoli infatti Pioli perde nel primo tempo, nel giro di pochi minuti, prima Saelemaekers e poi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 ottobre 2022) Piove sul bagnato sul, con una lunga serie di problemi fisici che ora sta diventando lunghissima. A Empoli infatti Pioli perde nel primo tempo, nel giro di pochi minuti, primae poi ...

milansette : Milan, è piena emergenza! Si fanno male anche Calabria e Saelemaekers: si teme un lungo stop - StefanoDonati27 : In queste partite un po’ sfortunate, in emergenza, contro un avversario abbordabile, CDK deve lasciare il segno, de… - Fabrizi04906407 : RT @PaoloBianchessi: Primo tempo maledetto sul fronte infortuni. Sull’infortunio di #Calabria, #Pioli ci ha messo del suo. Se già non stava… - PaoloBianchessi : Primo tempo maledetto sul fronte infortuni. Sull’infortunio di #Calabria, #Pioli ci ha messo del suo. Se già non st… - Corriere : Empoli-Milan, Pioli con l’emergenza in difesa e Leao-Giroud in attacco Diretta 0-0 -