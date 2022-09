Ungheria - Italia, Mazzocchi : " L' esordio è stato magnifico, avevo una voglia incredibile " (Di martedì 27 settembre 2022) Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana e della nazionale Italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la gara contro L'Ungheria, ecco le sue dichiarazioni : "E' stato magnifico. Ho sperato fino all'ultimo che il mister mi mettesse in campo. Stasera avevo una voglia incredibile di fare l'esordio. Sono contento che abbiamo vinto e che andremo a disputare altre partite. I miei genitori ? Quando vieni dal nulla e realizzi una cosa del genere ti viene d'istinto piangere, ora stanno festeggiando. Ho percorso una strada tutta in salita, quando vieni da quartieri difficili, si fa sempre fatica a intraprendere la strada del calcio. Sono molto felice, l'ambizione deve essere alta, questo non deve essere un punto di arrivo ma di ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 27 settembre 2022) Pasquale, esterno della Salernitana e della nazionalena, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la gara contro L', ecco le sue dichiarazioni : "E'. Ho sperato fino all'ultimo che il mister mi mettesse in campo. Staseraunadi fare l'. Sono contento che abbiamo vinto e che andremo a disputare altre partite. I miei genitori ? Quando vieni dal nulla e realizzi una cosa del genere ti viene d'istinto piangere, ora stanno festeggiando. Ho percorso una strada tutta in salita, quando vieni da quartieri difficili, si fa sempre fatica a intraprendere la strada del calcio. Sono molto felice, l'ambizione deve essere alta, questo non deve essere un punto di arrivo ma di ...

