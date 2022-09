Elezioni, Giorgia Meloni: “Italia ci ha scelto, governeremo per tutti”. Il discorso integrale all’hotel Parco dei Principi (Di lunedì 26 settembre 2022) “Se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide, dando agli Italiani l’orgoglio di sventolare il Tricolore”. Accolta da un grande applauso, la leader di Fratelli d’Italia, parla da ‘premier in pectore, facendo un discorso ecumenico e salutando i militanti raccolti nell’Hotel Parco dei Principi per la nottata elettorale.Un discorso breve, senza toni trionfalistici, in cui Giorgia Meloni lancia un messaggio di pacificazione nazionale dopo una campagna elettorale spesso molto aggressiva. “E’ Il tempo in cui – esordisce – gli Italiani potranno avere un governo che esce da una loro indicazione. E’ stata una campagna elettorale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide, dando aglini l’orgoglio di sventolare il Tricolore”. Accolta da un grande applauso, la leader di Fratelli d’, parla da ‘premier in pectore, facendo unecumenico e salutando i militanti raccolti nell’Hoteldeiper la nottata elettorale.Unbreve, senza toni trionfalistici, in cuilancia un messaggio di pacificazione nazionale dopo una campagna elettorale spesso molto aggressiva. “E’ Il tempo in cui – esordisce – glini potranno avere un governo che esce da una loro indicazione. E’ stata una campagna elettorale ...

