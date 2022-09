Si avvicina per Samsung Galaxy S21 l’aggiornamento One UI 5.0 con beta 2 (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono ore molto calde per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che stiamo facendo importanti passi in avanti per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento One UI 5.0 con Android 13. Insomma, se da un lato viene portato avanti il discorso relativo alle patch mensili, come abbiamo avuto modo di riscontrare di recente attraverso un altro articolo, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare quale sia l’obiettivo a lungo termine degli utenti che attendono un segnale concreto dal produttore coreano. Nuovi segnali per il Samsung Galaxy S21 sull’aggiornamento One UI 5.0: distribuita la beta 2 A quanto pare, da questa mattina è possibile soffermarsi su un’altra potenziale svolta per il Samsung ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono ore molto calde per gli utenti in possesso di unS21, considerando il fatto che stiamo facendo importanti passi in avanti per quanto concerne la distribuzione delOne UI 5.0 con Android 13. Insomma, se da un lato viene portato avanti il discorso relativo alle patch mensili, come abbiamo avuto modo di riscontrare di recente attraverso un altro articolo, allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare quale sia l’obiettivo a lungo termine degli utenti che attendono un segnale concreto dal produttore coreano. Nuovi segnali per ilS21 sulOne UI 5.0: distribuita la2 A quanto pare, da questa mattina è possibile soffermarsi su un’altra potenziale svolta per il...

