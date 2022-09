Roger Federer, orario e dove vedere in tv la sua ultima partita: giocherà in doppio con Rafa Nadal. Il programma della Laver Cup (Di giovedì 22 settembre 2022) Adesso è ufficiale: Roger Federer giocherà la sua ultima partita nel circuito disputando il doppio di Laver Cup insieme a Rafa Nadal. Lo svizzero, che proprio una settimana fa aveva annunciato il ritiro dal tennis al termine della competizione che vedrà opposte Europa e Mondo, farà dunque coppia con l’amico e rivale di una vita, quaradue Slam in due. Rafa e Roger hanno già giocato in doppio in Laver Cup nella prima edizione del 2017, quando batterono gli americani Querrey e Sock. Anche in questo caso gli avversari saranno statunitensi, con il confermato Sock al quale verrà affiancato Tiafoe. Per sabato è invece previsto l’esordio di Matteo Berrettini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Adesso è ufficiale:la suanel circuito disputando ildiCup insieme a. Lo svizzero, che proprio una settimana fa aveva annunciato il ritiro dal tennis al terminecompetizione che vedrà opposte Europa e Mondo, farà dunque coppia con l’amico e rivale di una vita, quaradue Slam in due.hanno già giocato ininCup nella prima edizione del 2017, quando batterono gli americani Querrey e Sock. Anche in questo caso gli avversari saranno statunitensi, con il confermato Sock al quale verrà affiancato Tiafoe. Per sabato è invece previsto l’esordio di Matteo Berrettini, ...

