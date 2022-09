Giallo a Cassino | ritrovato cadavere di una ragazza sulla Superstrada

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 settembre 2022). Una donna è stata trovata morta questa notte lungo la, non molto lontano dall’ingresso dell’ospedale Santa Scolastica. Vani, purtroppo, i tentativi di soccorso. Sono attualmente in corso le verifiche da parte dei carabinieri per determinare la dinamica dell’accaduto. Leggi anche: Roma,in strada in pieno centro:sull’identità della vittimanella notte unSecondo le prime informazioni la— l’identità della vittima non è al momento nota, sembrerebbe tuttavia trattarsi di una giovane — sarebbe stata visitata al Pronto Soccorso died in merito emergono pareri discordanti rispetto a quanto accaduto subito ...