Iran: due giovani attiviste lgbt condannate a morte. Associazioni premono per il rilascio (Di martedì 6 settembre 2022) Si chiamano Zahra Sedighi Hamedani e Elham Chubdar le due attiviste lgbt che sono state condannate a morte in Iran. Zahra ha 31 anni ed è stata arrestata a ottobre scorso mentre stava cercando di lasciare il paese, sapeva di trovarsi in pericolo. In un video fatto prima della sua fuga si è ripresa dicendo le seguenti parole: “Voglio che voi sappiate quanta pressione sopportiamo noi lgbt. Rischiamo la vita per le nostre emozioni, ma troveremo il nostro vero io… Spero che arrivi il giorno in cui tutti noi potremo vivere in libertà nel nostro Paese. Ora sto viaggiando verso la libertà… Se non ce la faccio, avrò dato la mia vita per questa causa”. A riportarlo è la Bbc. Alla frontiera le guardie rivoluzionarie islamiche l’hanno accusata di fuga illegale, traffico di esseri umani e di ... Leggi su tpi (Di martedì 6 settembre 2022) Si chiamano Zahra Sedighi Hamedani e Elham Chubdar le dueche sono statein. Zahra ha 31 anni ed è stata arrestata a ottobre scorso mentre stava cercando di lasciare il paese, sapeva di trovarsi in pericolo. In un video fatto prima della sua fuga si è ripresa dicendo le seguenti parole: “Voglio che voi sappiate quanta pressione sopportiamo noi. Rischiamo la vita per le nostre emozioni, ma troveremo il nostro vero io… Spero che arrivi il giorno in cui tutti noi potremo vivere in libertà nel nostro Paese. Ora sto viaggiando verso la libertà… Se non ce la faccio, avrò dato la mia vita per questa causa”. A riportarlo è la Bbc. Alla frontiera le guardie rivoluzionarie islamiche l’hanno accusata di fuga illegale, traffico di esseri umani e di ...

