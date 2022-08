Giappone verso svolta sul nucleare: pronti a nuove centrali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Giappone si accinge a una svolta per l'energia nucleare, con il primo ministro Fumio Kishida che annuncia piani per guardare alla costruzione di nuovi impianti, in quella che sarebbe una rottura ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilsi accinge a unaper l'energia, con il primo ministro Fumio Kishida che annuncia piani per guardare alla costruzione di nuovi impianti, in quella che sarebbe una rottura ...

