Juvecaserta | lunedì parte la nuova stagione | i convocati di Luise

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si radunerà22 agosto al palasport di viale Medaglie d’oro la2021 che prenderàal prossimo campionato di serie B. Il club bianconero ha programmato per la mattinata dello stesso girono le rituali visite mediche presso il Centro di medicina dello sport del dr. Claudio Briganti e, a partire dalle 18, il primo incontro in palestra con lo staff dirigenziale e con il capo allenatore Sergioed i suoi assistenti, il riconfermato Ciro Dell’Imperio e la new entry Antonio Carone. Il nuovo assistente è nato il 29 dicembre 1989 a Bari, dove si è laureato in scienze del servizio sociale, ha iniziato ad allenare nel 2012 nel settore giovanile della Polisportiva Basket Bitritto. Nel biennio successivo è stato al Bitonto, in cui, oltre al ruolo di istruttore ...