Juventus, per la difesa sempre più vicino Acerbi: le ultime (Di martedì 16 agosto 2022) La Juventus, indipendentemente da Rugani, sembra decisa a prendere un altro centrale e il nome di Acerbi sembra essere il più caldo. Inutile negare come la Juventus stia mettendo l'acceleratore per quanto riguarda il mercato; dopo Kostic, infatti, la società bianconera è pronta a chiudere il centrocampista, Paredes, e l'attaccante (Depay). L'obiettivo, piuttosto chiaro, è quello di regalare ad Allegri una rosa che possa essere in grado di competere per tutti e tre gli obiettivi. Ecco, perché non è escluso l'arrivo di un quinto centrale, anche in ottica possibile passaggio alla difesa a tre; da questo punto di vista il nome più caldo sembra essere quello di Acerbi. AnsafotoNel corso di questa sessione di mercato, la Juventus ha subito una mini rivoluzione dal punto di vista della ...

