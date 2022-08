Castellabate | Francesco Federico vince la Stuzza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutila 121esima edizione dello storico Palio della, svoltosi ieri pomeriggio a Santa Maria di, sulla scogliera del Lungomare Perrotti, gremita di residenti e turisti.ha conquistato anche la seconda bandierina, mostrando le sue doti di equilibrio sul palo di legno lungo 18 metri, unto con grasso animale, dove i partecipanti dovevano camminare per afferrare le tre bandierine, posizionate rispettivamente a 14, 16 e 18 metri, senza scivolare in acqua. Con le due bandierine afferrate quest’anno,vanta un palmares personale complessivo nelle varie partecipazioni di 17 bandierine. Terzo gradino del podio, invece, per Andrea Aiuto, che ha afferrato la bandierina posta ai 14 ...