Fiorentina: l'ultimo grande colpo da regalare ad Italiano (Di domenica 14 agosto 2022) Il mercato della Fiorentina non è finito anzi, il club viola cerca ancora una mezz'ala di qualità. Sfumato Giovani Lo Celso,... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Il mercato dellanon è finito anzi, il club viola cerca ancora una mezz'ala di qualità. Sfumato Giovani Lo Celso,...

2020Grumpy : @GiuseppeDellac5 Anch'io la saluto cordialmente e tanto per essere chiari, con la Lazio abbiamo segnato al 91' e la… - violanews : E se alla #Fiorentina arrivasse davvero il famoso quinto esterno? Forse la mezzala non sarà l'ultimo intervento sul… - CaloMattia : @DavidMartini85 @paolobrozovic88 @marifcinter e va bene ti ridiamo conte fenomeno, anche conte alla prima quando ab… - sportli26181512 : #Fiorentina, parte #Kouame e arriva #Bajrami: A fari spenti e senza proclami, procede spedita l’operazione per indi… - cataldi_marco : @DAZN_IT Inter Juve Roma Lazio Napoli Fiorentina Atalanta Verona ... Milan ultimo. -