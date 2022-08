Meloni è il padre separato che gli elettori bramano perché gli fa fare tutto ciò che vogliono

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 agosto 2022) Bisogna ingannare l’attesa. No, non quella per il 25 settembre: qui non si programma oltre i quattro giorni, mica abbiamo pensieri lunghi berlingueriani. L’attesa da ingannare è quella per il primo screzio (scazzo, in romanordico) tra Calenda e Renzi, prevedibile come il secondo atto in una commedia romantica ma non per questo noioso: come dicono i più frasifattisti tra coloro che le commedie romantiche le studiano, non è la mèta ma il viaggio che conta. Bisogna ingannare l’attesa, e per farlo bisogna studiare l’elettorato italiano. Che farà vincere Giorgiae la sua coalizione, che farà vincere le dentiere gratuite e la flat tax, nonostante i meme sulle cene in cui gli altri ordinano caviale e tu riso in bianco e poi si paga alla romana. Come mai il cittadino italiano, già indignato contro una patrimoniale che non lo riguarderebbe non avendo egli sufficiente ...