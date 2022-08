Scuola, una petizione contro la figura del ‘docente esperto’: ecco in cosa consiste. Superate le 30mila firme (Di martedì 9 agosto 2022) Mancano pochi giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri, ma la figura del docente esperto fatica a trovare rappresentanti del mondo della Scuola a suo favore. Lo storico Movimento di cooperazione educativa, di cui faceva parte Mario Lodi, si è schierato contro così le organizzazioni sindacali, ma a lamentarsi sono soprattutto i docenti. Al punto che il gruppo “Professione insegnante” ha lanciato una petizione online che in poche ore ha superato le 30mila firme. L’Mce sottolinea che “Pensare che un docente diventi esperto così– significa non tener conto che il sapere professionale (da intendersi come insieme unitario in cui interagiscono conoscenze personali, teorie di riferimento, competenze operative, modi di essere e capacità) evolve soprattutto se si mobilita la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Mancano pochi giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri, ma ladel docente esperto fatica a trovare rappresentanti del mondo dellaa suo favore. Lo storico Movimento di cooperazione educativa, di cui faceva parte Mario Lodi, si è schieratocosì le organizzazioni sindacali, ma a lamentarsi sono soprattutto i docenti. Al punto che il gruppo “Professione insegnante” ha lanciato unaonline che in poche ore ha superato le. L’Mce sottolinea che “Pensare che un docente diventi esperto così– significa non tener conto che il sapere professionale (da intendersi come insieme unitario in cui interagiscono conoscenze personali, teorie di riferimento, competenze operative, modi di essere e capacità) evolve soprattutto se si mobilita la ...

