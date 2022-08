Traffico Roma del 02-08-2022 ore 19:30 (Di martedì 2 agosto 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia mentre su via Casilina un incidente a provocare rallentamenti e dell’altezza di via Giovanni Camillo peresio Andiamo su via Trionfale per un incendio adiacente alla sede stradale Ci sono rallentamenti e code all’altezza di via Pier Paolo Pasolini attenzione la visibilità è ridotta dal fumo e sulla tangenziale est è ancora code a tratti da via delle Valli a Batteria Nomentana verso San Giovanni mentre sulla Cassia bis Veientana per lavori code tra via della Giustiniana e raccordo anulare nelle due direzioni lavori e godere anche all’altezza di Ciampino sulla via Appia tra all’ingresso dell’aeroporto e il raccordo anulare sempre nelle due direzioni stessa situazione su via di Porta Furba tra via Tuscolana & via del Mandrione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 agosto 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra via Casilina e via Appia mentre su via Casilina un incidente a provocare rallentamenti e dell’altezza di via Giovanni Camillo peresio Andiamo su via Trionfale per un incendio adiacente alla sede stradale Ci sono rallentamenti e code all’altezza di via Pier Paolo Pasolini attenzione la visibilità è ridotta dal fumo e sulla tangenziale est è ancora code a tratti da via delle Valli a Batteria Nomentana verso San Giovanni mentre sulla Cassia bis Veientana per lavori code tra via della Giustiniana e raccordo anulare nelle due direzioni lavori e godere anche all’altezza di Ciampino sulla via Appia tra all’ingresso dell’aeroporto e il raccordo anulare sempre nelle due direzioni stessa situazione su via di Porta Furba tra via Tuscolana & via del Mandrione ...

VAIstradeanas : 19:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRadio : ?? #Treni- Linea #Roma - Napoli ??Traffico ferroviario rallentato in prossimità di Roma Prenestina per un inconvenie… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Valdarno e Arezzo #viabiliTOS - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - - Via Appia Nuova ?????? Traffico rallentato tra Via del Casale della Sergetta e Via di Ciampino #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa-Reggello incidente al km 308 tra… -