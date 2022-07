GF Vip Party 7 | chi sono i due ex gieffini che condurranno il programma

(Di venerdì 29 luglio 2022) Non solo Grande Fratello Vip 7, ma ci sarà anche lo spin-off Gf Vip. Anche quest'anno gli spettatori di Mediaset Infinity potranno deliziarsi con la trasmissione a latere del reality show di Canale 5. I nuovi conduttori di GF Vip7 La settima edizione della trasmissione dedicata interamente al celebre format di Canale 5 avrà quest'anno due conduttori d'eccezione, provenienti direttamente dalle edizioni passate della trasmissione. Stando alle indiscrezioni riportate in anteprima da TvBlog, al timone delquest'anno ci saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Due personaggi amatissimi dal pubblico televisivo e non solo dai fan del Grande Fratello Vip. L'influencer italo-americana durante la sua partecipazione al Gf Vip 6 ha tenuto banco per mesi con la chimica 'artistica' con Alex Belli, che nel frattempo ...

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli , infatti, saranno al timone del Gfal posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi . Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conduttori del GfFervono i ...GF, chi sono i due ex gieffini scelti per la conduzione/ Soleil Sorge e...La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez prosegue a gonfie vele. Intervistato dal settimanale Chi, il modello ed ex gieffino ha rivelato di senti ...Gli ex gieffini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i nuovi conduttori del GF Vip Party per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022 ...