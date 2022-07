Woodoo Fest 2022 con Ariete, Mace, Massimo Pericolo: la line up (Di lunedì 18 luglio 2022) completa con quattro giorni di concerti Dopo due anni di attesa, la settima edizione Woodoo Fest è sempre più vicina! Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti dei Festival estivi, con cinque giornate di musica, campeggio, workshop, natura e tanta energia positiva. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Le Officine in collaborazione con Shining Production e con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago si terrà dal 20 al 24 luglio presso l’area Feste di Cassano Magnago (VA) in via Primo Maggio. In questa edizione si alterneranno sui palchi alcuni artisti affezionati al Festival nel Bosco e molte altre novità. line up Mercoledì 20 Luglio Massimo Pericolo Nello Taver Generic Animal Nicolaj Serjotti 20025XS Afterparty: LE GUNS dj ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) completa con quattro giorni di concerti Dopo due anni di attesa, la settima edizioneè sempre più vicina! Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti deiival estivi, con cinque giornate di musica, campeggio, workshop, natura e tanta energia positiva. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Le Officine in collaborazione con Shining Production e con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago si terrà dal 20 al 24 luglio presso l’areae di Cassano Magnago (VA) in via Primo Maggio. In questa edizione si alterneranno sui palchi alcuni artisti affezionati alival nel Bosco e molte altre novità.up Mercoledì 20 LuglioNello Taver Generic Animal Nicolaj Serjotti 20025XS Afterparty: LE GUNS dj ...

Pubblicità

fiorecolph : C’è qualcuno che andrà al Woodoo fest? - dgclmbb : Rifaccio il login su Twitter per lamentarmi del fatto che i miei amici mi hanno balzato tutti per il Woodoo Fest e ci andrò da solo - EndCent : Al via la nuova edizione del #WoodooFest con #Ariete, #MassimoPericolo, #Ariete, #TheZenCircus, #Venerus… - UditeUdite1 : Woodoo Fest 2022, dal 20 al 24 luglio a Cassano Magnago (VA). Line up e dettagli via @uditeudite1 - varesenews : Da Ariete a Myss Keta: cinque giorni di musica nei boschi di Cassano con Woodoo Fest -