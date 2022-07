Draghi è in grado di frenare siccità e Covid: le ridicole sparate per blindare SuperMario (Di lunedì 18 luglio 2022) Draghi “uomo” della pioggia. Ne abbiamo sentite tante. Le virtù taumaturgiche di Draghi sono infinite. In questa litania di suppliche “planetarie” si aggiungono anche il miracolo dell’acqua e del Covid. Non ci credete? Basta rileggere qualche passaggio delle dichiarazioni di leader, giornalisti stanieri, tecnocrati, finanzieri, capitani d’industria e virologi per leggerne delle belle. Prendiamo Luigi Di Maio, che in un’intervista alla Stampa ha dichiarato che se dopodomani il premier dovesse confermare le proprie dimissioni «la siccità sarà un problema per le imprese e gli agricoltori». Sfuggito il nesso tra l’addio di Draghi e la mancanza di precipitazioni, irride Belpietro nel suo editoriale sulla Verità. “Senza di lui la siccità è un problema”: così parlò di Maio Pur di evitare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022)“uomo” della pioggia. Ne abbiamo sentite tante. Le virtù taumaturgiche disono infinite. In questa litania di suppliche “planetarie” si aggiungono anche il miracolo dell’acqua e del. Non ci credete? Basta rileggere qualche passaggio delle dichiarazioni di leader, giornalisti stanieri, tecnocrati, finanzieri, capitani d’industria e virologi per leggerne delle belle. Prendiamo Luigi Di Maio, che in un’intervista alla Stampa ha dichiarato che se dopodomani il premier dovesse confermare le proprie dimissioni «lasarà un problema per le imprese e gli agricoltori». Sfuggito il nesso tra l’addio die la mancanza di precipitazioni, irride Belpietro nel suo editoriale sulla Verità. “Senza di lui laè un problema”: così parlò di Maio Pur di evitare ...

