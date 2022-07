GaE, scioglimento riserva sostegno entro il 16 luglio: le domande su Istanze online (Di lunedì 11 luglio 2022) Fino alle 14 del 16 luglio 2022 è possibile presentare domanda di scioglimento della riserva sul titolo di specializzazione sul sostegno per coloro che, inseriti nelle GaE, graduatorie ad esaurimento, conseguono il titolo entro il 15 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022) Fino alle 14 del 162022 è possibile presentare domanda didellasul titolo di specializzazione sulper coloro che, inseriti nelle GaE, graduatorie ad esaurimento, conseguono il titoloil 15. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : GaE, scioglimento riserva sostegno entro il 16 luglio: le domande su Istanze online - lacittanews : Di Giulia Boffa Le scadenze del mese di luglio riguardano le ferie, le assegnazioni provvisorie e l… - orizzontescuola : Scadenze luglio: ferie, assegnazioni provvisorie, scioglimento riserva titoli in GaE e GPS - aetnanet : Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie Provinciali per Supplenze - Avviso apertura funzioni per la presentazione… - ProDocente : Scadenze luglio: ferie, assegnazioni provvisorie, scioglimento riserva titoli in GaE e GPS -