Come proteggere l’abbronzatura e avere un effetto più duraturo (Di sabato 9 luglio 2022) Come proteggere e prolungare l’abbronzatura? La pelle ha bisogno di essere coccolata, soprattutto dopo l’esposizione al sole. Alcuni consigli utili per prolungare l’effetto pelle dorata. Chi vuole proteggere l’abbronzatura dopo giorni e giorni trascorsi al sole o semplicemente dopo un weekend di evasione al mare potrà trovare in questo articolo qualche consiglio utile. Prima di tutto bisogna premettere che, per trascorrere al meglio una giornata al mare o in piscina o semplicemente all’aria aperta, è necessario proteggersi dai raggi aggressivi del sole. In che modo? Con la giusta crema solare. Crediti: PixabayChi ha una pelle molto chiara o si sta esponendo per le prime volte ad una luce diretta con i raggi solari deve optare per una protezione molto forte, quindi +50. Chi invece ormai ... Leggi su velvetmag (Di sabato 9 luglio 2022)e prolungare? La pelle ha bisogno di essere coccolata, soprattutto dopo l’esposizione al sole. Alcuni consigli utili per prolungare l’pelle dorata. Chi vuoledopo giorni e giorni trascorsi al sole o semplicemente dopo un weekend di evasione al mare potrà trovare in questo articolo qualche consiglio utile. Prima di tutto bisogna premettere che, per trascorrere al meglio una giornata al mare o in piscina o semplicemente all’aria aperta, è necessario proteggersi dai raggi aggressivi del sole. In che modo? Con la giusta crema solare. Crediti: PixabayChi ha una pelle molto chiara o si sta esponendo per le prime volte ad una luce diretta con i raggi solari deve optare per una protezione molto forte, quindi +50. Chi invece ormai ...

Pubblicità

ladyonorato : @gborsel Forse le è sfuggito che NON ESISTE alcun documento o studio scientifico che spieghi COME l’induzione di an… - pcorazza_22 : RT @HSIItalia: ?? Difendi i cosmetici #crueltyfree e contribuisci a proteggere le vite degli animali. ? Come cittadino/a dell'UE, firma http… - robertomauri15 : @GiorgiaMeloni Il Consiglio d’Europa è una banda di balordi m dediti all’alcol che su cose così delicate si prepara… - Ashliman : @Stronza daje fai in fretta che la 4 dose ti aspetta. Per proteggere te i chi ti sta vicino ????????????. ???????????????? Ma la… - TatiUdaci : @ProfCampagna Come, scusa? Ma 'proteggere i fragili', 'salvare il Natale' e 'non intasare le TI' mica abbiamo inven… -