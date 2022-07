Antonio | picchiato a morte in un ristorante a Benevento | cinque condanne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nuova sentenza per la vicenda dell’omicidio diParrella, 32 anni, morto all’ospedale Rummo il 27 luglio del 2017 per le conseguenze delle botte subite, la sera precedente, durante una festa di compleanno in unalle porte della città. Nella giornata di ieri, al Tribunale di, il giudice monocratico Sergio Pezza ha condannato a due anni Giovanni Piscopo, 41 anni, a un anno, pena sospesa, Umberto Sferruzzi, 33 anni, Gianluca Peluso, 31 anni, Michele Meoli, 31 anni, di, e Francesco Napolitano, 55 anni, di Moiano, per false informazioni al pubblico ministero Francesco Sansobrino. Inoltre è stato assolto, perché il fatto non sussiste, Corrado Sparandeo, 36 anni, accusato di violazione della sorveglianza speciale. Ricordiamo che per ...