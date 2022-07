**Violenza su donne: Draghi a Erdogan, rientri in convenzione Istanbul'** (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Nella nostra conversazione, abbiamo discusso anche dell'importanza del rispetto dei diritti umani. Ho incoraggiato il Presidente Erdogan a rientrare nella convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al termine del vertice intergovernativo che si e' svolto oggi ad Ankara. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Nella nostra conversazione, abbiamo discusso anche dell'importanza del rispetto dei diritti umani. Ho incoraggiato il Presidentea rientrare nelladicontro la violenza sulle". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente turco, Recep Tayyip, al termine del vertice intergovernativo che si e' svolto oggi ad Ankara.

