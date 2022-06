Roma. Aggrediscono una cameriera per rapinarla: interviene il datore di lavoro, preso a pugni scippato pure lui (Di sabato 18 giugno 2022) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due persone – un cittadino algerino di 30 anni e un cittadino afghano di 39 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti – gravemente indiziati dei reati di tentata rapina e rapina in concorso. La vittima in denuncia ha riferito che i due l’avrebbero avvicinata mentre era in servizio come cameriera in un bar di piazza Santa Maria Maggiore nel tentativo di derubarla del marsupio contenente denaro. La pronta reazione della vittima avrebbe scatenato la violenta reazione dei due che avrebbero scaraventato a terra la ragazza. Il trambusto ha attirato l’attenzione del proprietario del bar che è immediatamente intervenuto in aiuto della dipendente, rimediando un pugno al volto. Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 giugno 2022) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della StazionePiazza Dante, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato due persone – un cittadino algerino di 30 anni e un cittadino afghano di 39 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti – gravemente indiziati dei reati di tentata rapina e rapina in concorso. La vittima in denuncia ha riferito che i due l’avrebbero avvicinata mentre era in servizio comein un bar di piazza Santa Maria Maggiore nel tentativo di derubarla del marsupio contenente denaro. La pronta reazione della vittima avrebbe scatenato la violenta reazione dei due che avrebbero scaraventato a terra la ragazza. Il trambusto ha attirato l’attenzione del proprietario del bar che è immediatamente intervenuto in aiuto della dipendente, rimediando un pugno al volto. Una ...

