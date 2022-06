Trintignant | l’attore circondato da donne che sapeva essere intimo con lo spettatore

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’arrivo di Jean-Louisal Festival di Cannes del 2019, l’ultimo prima della pandemia, fece commuovere un po’ tutti e lui per primo non riuscì a trattenere le lacrime che si persero tra i bagliori dei flash e dei glitter, delle luci e degli eccessi che solo quel tappeto rosso riesce a dare. Claude Lelouch, il regista che lo aveva consacrato e fatto conoscere al mondo intero con Un uomo, una donna, Palma d’Oro nel ‘66 e vincitore di ben due Oscar, era lì in disparte e a sorreggerlo come un imperatore c’erano Anouk Aimée – protagonista con lui di quella pellicola cult – e Valérie Perrin, moglie di Lelouch, che all’epoca non era ancora divenuta la scrittrice bestseller di Cambiare l’acqua ai fiori (e/o edizioni). Poco più in là, c’erano Monica Bellucci, Marianne Denincourt e infine, ma non certo per importanza, la sua ultima moglie, Marianne Hoepfner. ...