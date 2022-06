Traffico Roma del 09-06-2022 ore 18:30 (Di giovedì 9 giugno 2022) Luceverde Roma una sera mi hai trovato in redazione Sonia cerquetani incidente con code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni file ma per Traffico anche verso lo stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria incidente Concorde anche in città su Viale Manzoni altezza via Conte Verde code a tratti sul percorso Urbano della A24 da Togliatti alla tangenziale est sempre molto intenso il Traffico sul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra classi e Salaria e poi più avanti dalla Bufalotta la Tiburtina disagi anche lungo la carreggiata esterna del raccordo attratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana code sulla Cassia sulla Flaminia dal raccordo a via dei due punti fino alle 20 manifestazione presso l’ordine dei medici di Roma in via ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 giugno 2022) Luceverdeuna sera mi hai trovato in redazione Sonia cerquetani incidente con code sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni file ma peranche verso lo stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria incidente Concorde anche in città su Viale Manzoni altezza via Conte Verde code a tratti sul percorso Urbano della A24 da Togliatti alla tangenziale est sempre molto intenso ilsul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo la carreggiata interna tra classi e Salaria e poi più avanti dalla Bufalotta la Tiburtina disagi anche lungo la carreggiata esterna del raccordo attratti dallaFiumicino fino alla Tuscolana code sulla Cassia sulla Flaminia dal raccordo a via dei due punti fino alle 20 manifestazione presso l’ordine dei medici diin via ...

