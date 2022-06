Calciomercato Monza: Candreva è a un passo. E Berlusconi non baderà a spese (Di venerdì 3 giugno 2022) , budget da 150 milioni Il Monza è sempre più vicino all’acquisto di Antonio Candreva. I contatti con la Sampdoria proseguono senza sosta e presto arriveranno a una conclusione positiva: il costo dell’operazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro. La società biancorossa, fresca di promozione in Serie A, non intende badare a spese. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il presidente Silvio Berlusconi è pronto a stanziare un budget per il Calciomercato da 150 milioni di euro. Ecco perché Candreva sembra essere un colpo ormai sicuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) , budget da 150 milioni Ilè sempre più vicino all’acquisto di Antonio. I contatti con la Sampdoria proseguono senza sosta e presto arriveranno a una conclusione positiva: il costo dell’operazione si aggira intorno ai 2 milioni di euro. La società biancorossa, fresca di promozione in Serie A, non intende badare a. Come riportato da tuttomercatoweb.com, il presidente Silvioè pronto a stanziare un budget per ilda 150 milioni di euro. Ecco perchésembra essere un colpo ormai sicuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

