Boxe, Ryan Garcia contro Javier Fortuna: ufficiale il 16 luglio (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il prossimo 16 luglio Ryan Garcia (22-0) sfiderà Javier Fortuna (37-3-1) con l’obiettivo di scalare le classifiche dei pesi leggeri. Si tratta della seconda apparizione sul ring dell’anno per il giovane statunitense di origini messicane, reduce dalla vittoria ai punti contro Emmanuel Tagoe (32-1). “Questo era l’incontro che volevo, e ora è il momento giusto. Sono così grato ai miei amici, alla mia famiglia e soprattutto ai miei fan per il loro supporto. Non mi sono mai sentito meglio, più forte e più motivato. È ora di mettere a tacere tutti i dubbiosi, e si comincia con Fortuna il 16 luglio”, ha detto Garcia che avrebbe dovuto affrontare l’ex campione del mondo nell’aprile del 2021, salvo poi ritirarsi a causa di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il prossimo 16(22-0) sfiderà(37-3-1) con l’obiettivo di scalare le classifiche dei pesi leggeri. Si tratta della seconda apparizione sul ring dell’anno per il giovane statunitense di origini messicane, reduce dalla vittoria ai puntiEmmanuel Tagoe (32-1). “Questo era l’inche volevo, e ora è il momento giusto. Sono così grato ai miei amici, alla mia famiglia e soprattutto ai miei fan per il loro supporto. Non mi sono mai sentito meglio, più forte e più motivato. È ora di mettere a tacere tutti i dubbiosi, e si comincia conil 16”, ha dettoche avrebbe dovuto affrontare l’ex campione del mondo nell’aprile del 2021, salvo poi ritirarsi a causa di ...

